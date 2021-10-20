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Dünya

Buhari: (Erdoğan'a) 4 milyon kişiye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil ediyorsunuz

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, cömertliği ve iş birliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Çatışma alanlarından kaçan 4 milyon kişiye ev sahipliği yaptığınız için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil ediyorsunuz" dedi.

Adam Abu-bashal   | 20.10.2021
Buhari: (Erdoğan'a) 4 milyon kişiye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil ediyorsunuz

Ankara

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyareti kapsamında başkent Abuja'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Nijerya arasındaki sıcak ilişkilerin iyi seviyede olduğunu vurgulayan Buhari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikinci kez Abuja'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Buhari, ziyarette ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele aldıklarını aktararak Nijerya ile Türkiye arasındaki nezaket çerçevesinde bu konuları değerlendirdiklerini kaydetti.

İki ülke arasında 8 yeni anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Buhari, "Enerji, savunma sanayisi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık. Bu anlaşmaların en kısa zamanda uygulamaya geçmesini umuyoruz." dedi.

Buhari, görüşmelerde Nijerya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokollerinin değiştirilerek Türkiye'ye uygulanan seyahat yasaklarının kaldırıldığını ifade etti.

Buhari'den Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Abuja'da çok kıymetli işlere imza attığını vurgulayan Buhari, "Abuja'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından onarılan ortaokulun açılışını yaptı." dedi.

Buhari, TİKA'nın Nijerya'ya gerçekleştirdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Cömertliği ve iş birliği için Erdoğan'a teşekkür eden Buhari, "Çatışma alanlarından kaçan 4 milyon kişiye ülkenizde ev sahipliği yaptığınız için teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

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Buhari: (Erdoğan'a) 4 milyon kişiye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Tüm dünyaya örnek teşkil ediyorsunuz