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Dünya

İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor

İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karıştı gösteriler devam ediyor.

Mustafa Deveci   | 26.09.2020
İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor

İsrail’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karıştı gösteriler devam ediyor. Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan çok sayıda gösterici, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle başbakanı istifaya davet etti. İsrail polisi, bir göstericiyi gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde gelen binlerce gösterici Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplandı. 

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle başbakanı istifaya davet eden göstericiler, sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganları attı.

Bazı göstericiler “Suç başbakanı” yazılı tişörtler giyerken, “Demokraside hasta olmak diktatörlükte sağlıklı olmaktan iyidir” yazılı pankart dikkati çekti.

Gösterinin yapılacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, göstericilerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık anons yaptı.

Bazı göstericilerin sosyal mesafe kurallarına uymak için yanlarında şerit getirdiği göze çarptı.

İsrail’de 4 ayı aşkın süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

İsrail kabinesi, karantinayı gerekçe göstererek protestoların sınırlandırılmasını istemiş ancak Meclis bunu reddetmişti.

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