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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan "Ukrayna'da diplomatik çözüm" mesajı

Muhammet İkbal Arslan   | 02.03.2022
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan "Ukrayna'da diplomatik çözüm" mesajı

Lefkoşa

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ukrayna'daki kriz için diplomatik bir çözüm geliştirmek için çalıştıklarını ve bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Rum basınında yer alan habere göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) günübirlik resmi ziyarette bulundu.

Herzog, Rum Başkanlık Sarayı'nda GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Toplantı sonrasında Herzog ile Anastasiadis açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Herzog, bu savaşın uluslararası düzene bir hakaret olduğunu belirterek, Ukrayna vatandaşları ve orada yaşayan Yahudi toplumu için endişelerini dile getirdi.

Herzog, "Umarım, bu savaş (Rusya-Ukrayna) hemen biter. İsrail hükümeti, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki kararı desteklemek için uluslararası topluma katıldı. İsrail, Ukrayna'da bir diplomatik çözüm geliştirmek için çalışıyor ve bu konuda üzerine düşeni yaptı." dedi.

İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan arasındaki iş birliğine vurgu yapan Herzog, bu dostluk bağlarından uzun yıllar faydalanmaya devam edeceklerini söyledi.

Herzog, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın, değerleri, ilkeleri ve çıkarları korumak için birlikte çalışma gerekliliğinin trajik bir hatırlatıcısı olduğuna dikkati çekerek, gelecek hafta Türkiye'deki mesajının da tam olarak bu olacağını aktardı.

Rum lider Anastasiadis ise, görüşmenin Ukrayna'daki trajik olayların gölgesinde gerçekleştiğini, durumun sadece diyalog yoluyla ve diplomatik araçlarla çözülebileceğinde hemfikir olduklarını söyledi.

Herzog'u Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler ve güven artırıcı önlemler ile ilgili bilgilendirdiğini belirten Anastasiadis, Kıbrıs meselesine müdahil tarafların resmi müzakerelere götürecek şartların oluşturulması için çalışmasının hayati önem taşıdığını ve Herzog'un Rum hükümetinin mesajını Türkiye'ye yapacağı ziyarette ileteceğini kaydetti.

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