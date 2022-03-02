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Dünya

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinde 'Ukrayna' tartışması

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin bugünkü oturumunda, Konseyin Sırp Üyesi Milorad Dodik’in "Bosna, Ukrayna hususunda tarafsız kalsın." talebi üzerine anlaşmazlık yaşandı.

Ahmet Nurduhan, Zehra Adılovıc, Alma Dekovic   | 02.03.2022
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinde 'Ukrayna' tartışması Fotoğraf: Samır Jordamovıc/ AA

Saraybosna

Oturumda Dodik’in "Bosna Hersek, Rusya-Ukrayna hususunda tarafsızlığını korusun." talebine Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic tepki gösterdi. Bunun üzerine Dodik oturumu terk etti.

Uluslararası toplumun ve AB’nin, Bosna Hersek’in Rusya-Ukrayna krizindeki tavrını bilmek istediğini söyleyen Dzaferovic şunları kaydetti:

"Bosna Hersek, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Dodik, bugünkü oturumda, bütün gündem maddelerine karşı çıktı. AB ile imzalanan istikrar ve ortaklık anlaşmaları, dış politikaların da uyumunu kapsamaktadır. Bosna Hersek bu anlaşmalara saygı duymak zorundadır. Bu anlaşmalara karşı duran biri yasalara da karşı durmuş olacaktır."

"Onun tek hedefi Bosna Hersek’i istikrarsızlaştırmaktır"

Dodik’in oturumda Ukrayna meselesinin tartışılmasını talep ettiğini belirten Komsic, “Dodik, Ukrayna topraklarında iki yeni ülkenin ortaya çıktığına inanıyor.” dedi.

Komsic, Dodik’in almak istediği kararları "Kabul edilemez." olarak değerlendirirken "Neredeyse tüm dünyanın tanımadığı toprakları tanımak benim için doğru bir tavır değil." ifadesini kullandı.

Dodik’in Rusya ile plan içerisinde olduğunu söyleyen Komsic, "Onun tek hedefi Bosna Hersek’i istikrarsızlaştırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Komsic ve Dzaferovic’i Bosna Hersek Anayasası'na uymamakla suçlayan Dodik de "Dış politikalara Devlet Başkanlığı Konseyinin tüm üyeleri toplu karar vermek zorundadır. Anayasa çiğnendi. Anayasa olmadan devlet olmaz. Nasıl devam ederiz bilmiyorum." diye konuştu.

Bosnalı politikacılar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki göstermişti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, Facebook hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Rusya'yı kınamıştı.

Komsic, "İmkanlarımız doğrultusunda Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Dzaferovic de Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal etmesini şiddetle kınadığını belirterek "Ukrayna'nın dört bir yanındaki şehirlerde, Rus askeri güçlerinin acımasız saldırılarına maruz kalan insanların yanındayız. Dualarımız ve iyi dileklerimiz onlarla." paylaşımında bulunmuştu.

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