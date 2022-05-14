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Dünya

İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçilere yeniden açıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle kapattığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı yarından itibaren Filistinli işçi ve tüccarlara yeniden açacağını duyurdu.

Mohammed Habooush, Ekrem Biçeroğlu   | 14.05.2022
İsrail, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nı Gazzeli işçilere yeniden açıyor

Gazze

İsrail hükûmetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan, konuyla ilgili yazılı açıklamada yaptı.

Alyan, 15 Mayıs Pazar gününden itibaren Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın Gazze Şeridi'nden gelen işçi ve izin sahipleri için açılacağını bildirdi.

İsrail, kuruluş yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olarak 3 Mayıs'ta Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki geçiş noktalarının 6 Mayıs'a kadar kapatıldığını duyurmuş, Elad şehrinde yaşanan olayın ardından bu süreyi uzatmıştı.

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Elad kentinde iki saldırgan tarafından bir park ve yol kenarında bıçak ve balta ile 5 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda 3 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail güçleri, saldırının şüphelisi iki kişinin yakalandığını duyurmuştu.

İsrail'de inşaat, tarım ve sanayi alanında çalışma izni alan 12 bin Gazzeli işçi bulunuyor, İsrail bu sayıyı 20 bine çıkaracağını açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.

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