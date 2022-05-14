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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşını görüştü.

Betül Yürük   | 14.05.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'yı görüştü

New York

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Stoltenberg bir telefon görüşmesi yaptı.

Berlin'de bugün başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısını ele alan Blinken ve Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı ''yıkıcı savaşı'' kınadı.

Ukrayna halkına ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yineleyen Blinken ve Stoltenberg, 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını da ele aldı.

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