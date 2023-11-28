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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre 7 Ekim'den bu yana 1000'e yakın asker yaralandı

İsrail ordusundan, 7 Ekim'den bu yana 202'si ağır olmak üzere 1000'e yakın askerin yaralandığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İsrail basınına göre 7 Ekim'den bu yana 1000'e yakın asker yaralandı

Kudüs

Haaretz gazetesi, İsrail'deki hastanelerin yaralı askerlerin sayısı ve durumları hakkında bilgi vermesinin engellendiğini belirtti.

Habere göre, bunun üzerine gazete, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı hakkında bilgi vermesi için İsrail ordusuna başvurdu.

Yapılan başvurunun ardından İsrail ordusu, Haaretz'e gönderdiği açıklamada, söz konusu tarihten bu yana 202'si ağır olmak üzere 1000'e yakın askerinin yaralandığını aktardı.

Söz konusu askerlerden kaçının kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana Gazze içinde yaralandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana 392 asker öldürüldü. Bunlardan 70'e yakınının Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtiliyor.

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