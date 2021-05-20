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Dünya

İsrail basını: İsrailli yetkililer 24 saatte Gazze'de ateşkes görüşmelerinde ilerleme bekliyor

İsrailli yetkililerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmesini beklediği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 20.05.2021
İsrail basını: İsrailli yetkililer 24 saatte Gazze'de ateşkes görüşmelerinde ilerleme bekliyor

Kudüs

Walla News'e konuşan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililer, Gazze'de ateşkese varılması için Mısır istihbaratı ve Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland aracılığıyla iki ayrı kanaldan görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Ateşkes görüşmelerini Mısırlı yetkililerin yönettiği ve bu kişilerin Hamas ile doğrudan irtibat halinde olduğu ifade edildi.

Wennesland'ın ise Hamas yetkilileriyle ateşkesi görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği kaydedildi.

İsrailli yetkililerin ateşkes görüşmelerinde 24 saat içinde ilerleme sağlanmasını bekledikleri aktarıldı.

Habere ilişkin İsrail yönetiminden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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