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Dünya

Türk Kızılay, Gazze'de okullara sığınanlara sıcak yemek dağıtımına başladı

Kuzey bölgede 14, Gazze merkezinde 11 ve Refah'ta 1 olmak üzere 26 okulda 40 bin 150 kişinin konakladığını tespit eden Kızılay, bölgedeki aşevleriyle sıcak yemek dağıtımlarını daha da genişleterek sürdürecek.

Muhammed Boztepe   | 20.05.2021
Türk Kızılay, Gazze'de okullara sığınanlara sıcak yemek dağıtımına başladı

Ankara

Türk Kızılay, Gazze'deki saldırılarda mağdur olanlara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Gazze genelinde evlerini kaybedenlerin sığındığı Kuzey bölgede 14, Gazze merkezinde 11 ve Refah'ta 1 olmak üzere 26 okulda 40 bin 150 kişinin konakladığı tespit edildi.

İlk etapta 14 gün boyunca, Cebelya Çarşı İlkokulu'nda barınanlara sıcak yemek dağıtacak Kızılay, bölgedeki aşevleriyle sıcak yemek dağıtımlarını gelecek günlerde daha da genişleterek sürdürecek.

Öte yandan, bölgede görev yapan Türk Kızılay ekipleri, Filistin Kızılayı yetkilileriyle temasa geçerek, acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tedariki konusunda çalışıyor.

Filistin Kızılayı, hem Kudüs hem de Gazze'de yeterli miktarda ilaç ve tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, yaralılara müdahale için ambulansın az olması, bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenlerle Türk Kızılay başta olmak üzere yardım kuruluşlarından destek taleplerini sürdürüyor.

İki küçük hasta nakil ambulansı siparişi verildi

Türk Kızılay, Filistin Delegasyonunun koordinasyonuyla ilk etapta, 500 bin lira değerinde tıbbi ekipmanı, hastanelerde kullanılmak üzere Filistin Kızılayına teslim etti.

Yaralanan Filistinlilerin sağlık hizmeti alabileceği noktalara gönderilmesi için ilk etapta 2 küçük hasta nakil ambulansı siparişi de verildi. Ambulanslar, Filistin Kızılay yetkililerine teslim edilecek.

Ayrıca Gazze şeridine yönelik saldırılardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için 7 bin 500 gıda paketi iletildi. Gazze şeridindeki jeneratörler için alınan mazotlar Şifa Hastanesine teslim edildi. Gazze şeridinde evleri yıkıldığı için okullara sığınan ailelere dağıtılmak üzere, yastık ve battaniyeden oluşan 2 bin 500 barınma kiti de hazırlandı.

Bu arada, Kızılayın, "Filistin Yaralı, Uzat Elini" sloganlı yardım kampanyasına hayırseverlerin katkısı sürüyor. Hayırseverler, "www.kizilay.org.tr" web sitesinden, 168 ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları ile internet bankacılığından ve SMS yöntemiyle 2868'e "FİLİSTİN" yazıp göndererek 10 lirayla destek olabiliyor.

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