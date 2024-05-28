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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını: İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

İsrail medyası, İsrail tanklarının ilk kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezine girdiğini duyurdu.

Ömer Erdem  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
İsrail basını: İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

İstanbul

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre tanklar, El Avde Camii yakınında konuşlanırken bir camiyi de hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Refah kent merkezindeki bir camiden dumanlar yükseldiği görüldü, arka planda insansız hava araçlarına ait sesler duyuldu.

Görüntüleri çeken kişi, saldırıda caminin de hedef alındığını ifade etti.

AA muhabirine daha önce konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Refah kentindeki birkaç caminin minaresini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktarmıştı.

Tel es-Sultan bölgesindeki Endonezya Hastanesi'nin de hedef alındığını belirten görgü tanıkları, saldırılar dolayısıyla hastalar ve sağlık ekiplerinin içeride mahsur kaldığını söylemişti.

İsrail'in kentin batı kesimlerini obüs toplarıyla ağır bombardımana tabi tuttuğunu vurgulayan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait tankların da kentin Tel Zarab ve Arz Ebu Semhade bölgelerinde konuşlandığı bilgisini vermişti.

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