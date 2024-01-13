Dolar
30.11
Euro
33.00
Altın
2,048.89
ETH/USDT
2,533.00
BTC/USDT
42,710.00
BIST 100
7,986.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını: 7 Ekim'den bu yana 4 bin asker engelli hale geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği belirtildi.

Gülşen Topçu, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
İsrail basını: 7 Ekim'den bu yana 4 bin asker engelli hale geldi Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs

İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin haberinde, savaşın üzerinden 3 ayı aşkın bir sürenin geçmesinin ardından 4 bin askerin engelli hale geldiğinin kabul edildiği ve bu sayısının 30 bine çıkabileceği yönünde de tahminler olduğu ifade edildi.

Haberde, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının, "İsrail'i yaralı asker sayısı bakımından daha önce karşılaşmadığı bir savaşa sürüklediği" ancak daha da önemlisinin "ağır yaralanmalar" olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, insanların moralinin düşmesine neden olacağı endişesiyle yaralılarla ilgili tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığı aktarıldı.

Haberde, İsrail Ordusu Engelliler Örgütü Başkanı Idan Kaliman'ın, "30 yıldır örgütün içindeyim, hiçbir zaman bu kadar çok sayıda ve durumu ağır yaralıyla karşılaşmadım. Uzuvları ampüte edilmiş, kör olmuş ya da felç geçirmiş çok sayıda yaralı var." şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı
Irak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Benzer haberler

İsrail basını: 7 Ekim'den bu yana 4 bin asker engelli hale geldi

İsrail basını: 7 Ekim'den bu yana 4 bin asker engelli hale geldi

BM: Gazze'nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik tüm girişimler reddedilmelidir

BM Nüfus Fonu: Gazze'de onurlu yaşamdan bahsetmek mümkün değil

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Güney Afrika'nın söylemleri asılsız ve hiçbir delil sunamadılar

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Güney Afrika'nın söylemleri asılsız ve hiçbir delil sunamadılar
Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı ‘soykırım’ davasının ilk duruşmasının tamamı

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı ‘soykırım’ davasının ilk duruşmasının tamamı
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Gazze’de ölüm ve çaresizlik çocukların hayatlarına musallat oluyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Gazze’de ölüm ve çaresizlik çocukların hayatlarına musallat oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet