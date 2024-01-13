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Dünya

Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Sinan Doğan  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Bogota

Choco'ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda, şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması yaşandı.

Olayda, 18 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez de sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda ise aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığını ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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