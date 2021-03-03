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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM Başsavcısının kararına tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'nın işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturmanın başladığını duyurmasına tepki gösterdi.

Mustafa Deveci   | 03.03.2021
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan UCM Başsavcısının kararına tepki

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın kararının "antisemitik" ve "iki yüzlü" olduğunu ileri sürdü.

UCM'yi taraflı olmakla suçlayan Netanyahu, "Doğrular için savaşmaya devam edeceğiz ve bu kararı iptal ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Başsavcı Bensouda, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.




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