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Dünya

Ermenistan'da muhalefet Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için muhtıra vermesiyle başlayan siyasi kriz sürerken, muhalefet, Paşinyan'ın görevden ayrılması şartı ile erken seçime gidilmesini istedi.

Ali Cura   | 03.03.2021
Ermenistan'da muhalefet Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor

Erivan

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın devletin imkanlarını kullanarak bölgelerden taşınan 15 bin kişiyle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandığını ve Dağlık Karabağ'da savaşı nasıl yürüttüğünü gördüklerini belirtti.

Paşinyan'ın seçim düzenlemesini istemediklerini vurgulayan Manukyan, "Paşinyan iktidardayken erken parlamento seçimi yapılmasına karşıyız." ifadesini kullandı.

Manukyan, Paşinyan'ın bir an önce istifa etmesi, istifadan sonra geçici hükümetin kurulması, ardından bir yıl içinde erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan'dan şartlı erken seçim önerisi

Başbakan Paşinyan parlamentoda yaptığı konuşmada, muhalefet ile anlaşılması halinde bu yıl erken seçime gidebileceklerini belirtti.

Seçimi yeniden kamusal dayanışmayı tesis etmenin yolu olarak gördüklerini ifade eden Paşinyan, "Seçimler bu sorunu çözmek için bir mekanizma, halkın kendisini ifade etmesi için imkan." dedi.

Paşinyan, iktidar da dahil tüm siyasi güçlerin seçimin özgür, şeffaf ve adil şekilde gerçekleştirilmesini garanti etmesi gerektiğini kaydetti.

Gelecek günlerde Paşinyan'ın muhalefet temsilcileri ile erken seçim konusunda görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile görüştü

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan ve Gasparyan'ın görüşmesinde son olayların yarattığı gergin durum ele alındı, ülkenin güvenliği ve istikrarının her şeyden önemli olduğu vurgulandı.

Muhalefet sokaklarda protestoyu sürdürüyor

Ülkede muhalefetin, ordunun muhtıra yayımlaması sonrası başlattığı Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep eden sokak gösterileri devam ediyor.

Paşinyan'ın parlamentoda yapacağı konuşma öncesi parlamento binası önünde toplanan muhalifler, gösteri düzenledi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler nedeniyle polis parlamento binası etrafında sıkı güvenlik önlemi aldı.

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

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