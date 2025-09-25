Dolar
41.47
Euro
48.83
Altın
3,742.30
ETH/USDT
4,150.20
BTC/USDT
113,188.00
BIST 100
11,366.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı.

Burak Dağ  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet” olduğunu iddia etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile New York'ta görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı

BM'ye göre ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıması, Filistinlilerin kendi kaderini tayini için olumlu

Filistin Devleti'ni tanıyan BM üyesi ülkelerin sayısı 157'ye çıktı

Filistin Devleti'ni tanıyan Fransa'nın Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geçmesi istendi

Filistin Devleti'ni tanıyan Fransa'nın Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geçmesi istendi
Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marian'a göre, Türkiye "hayati" önemdeki bir NATO müttefiki

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marian'a göre, Türkiye "hayati" önemdeki bir NATO müttefiki
Monako Prensi 2. Albert Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Monako Prensi 2. Albert Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet