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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE ve Bahreyn ziyaretini bir kez daha erteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapmayı planladığı resmi ziyaretleri ertelediği duyuruldu.

Esat Fırat   | 04.02.2021
İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE ve Bahreyn ziyaretini bir kez daha erteledi

Kudüs

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin ziyaret davetini ve ülkeler arasında yapılan tarihi barışı takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Abu Dabi ve Bahreyn ziyaretinin önemine rağmen, Başbakan Netanyahu havalimanının kapalı olması nedeniyle bu ziyaretleri şu aşamada erteleme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ziyaretlerin ne zaman yapılacağına ilişkin ise herhangi bir takvim bildirilmedi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulunacağı ifade edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatılmıştı.

BAE'yi ziyaret planı 2 kez ertelendi

Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

Geçen ayki planda, Netanyahu'nun 3 günlük ziyaret kapsamında önce BAE'ye, daha sonra da Bahreyn'e gitmesi öngörülüyordu.

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