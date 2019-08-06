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Dünya

İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300 yasa dışı konut inşasına onay

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi, Tel Aviv yönetiminin son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığını açıkladı.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Ali Semerci   | 06.08.2019
İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300 yasa dışı konut inşasına onay

Kudüs

Barış Şimdi Hareketi tarafından yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı belirtildi.

Kurulun ayrıca Batı Şeria'nın farklı yerlerinde daha önce inşa edilmiş 3 yerleşim birimini de onayladığına işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşim planlarının onaylanması, barış olasılığını ve iki devletli bir çözümü engellemeyi, Batı Şeria'nın bir kısmını veya tamamını İsrail'e ilhak etmeyi amaçlayan feci hükümet politikasının bir parçasıdır."

Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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