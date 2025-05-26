Dolar
38.97
Euro
44.40
Altın
3,336.95
ETH/USDT
2,540.80
BTC/USDT
109,000.00
BIST 100
9,345.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, aylarca alıkoyduğu bazı Gazzelileri serbest bıraktı

İsrail, Gazze’de devam eden saldırıları sırasında alıkoyduğu bazı Filistinlileri, aylar sonra serbest bıraktı.

Jomaa Younis, Ömer Erdem, Mehmet Nuri Uçar  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
İsrail, aylarca alıkoyduğu bazı Gazzelileri serbest bıraktı

Gazze

Filistin Esirler Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılan bazı esirler, Gazze’nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine ulaştı.

Serbest bırakılan 11 kişinin ismine yer verilirken toplam kişi sayısı ve sağlık durumları hakkında bilgi vermedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılarıyla birlikte alıkoyduğu Gazzelileri zaman zaman serbest bırakıyor.

Filistin Esirler Kulübü, binlerce kişinin gizlice tutuklandığını ve işkenceye maruz kaldığını açıklamıştı.

Serbest bırakılan bazı Gazzelilerin İsrail hapishanelerinde ağır işkence gördükleri ve aç bırakıldıkları belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İran, Almanya ve Bahreyn'in Ankara büyükelçilerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi
Sivas'ta kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Narin Güran cinayeti davasında 4 sanığa verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu
İzmir'de dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Benzer haberler

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri: Mescid-i Aksa boğucu bir abluka altında

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri: Mescid-i Aksa boğucu bir abluka altında

İsrail, aylarca alıkoyduğu bazı Gazzelileri serbest bıraktı

DSÖ, Gazze'de dünyanın şimdiye kadarki en kötü açlık krizlerinden birinin yaşandığını bildirdi

İsrail’in sığınmacı okulunu hedef aldığı saldırıdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Verd, yaşadığı dehşeti anlattı

İsrail’in sığınmacı okulunu hedef aldığı saldırıdan sağ kurtulan 5 yaşındaki Verd, yaşadığı dehşeti anlattı
Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı

Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı
İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırının şahitleri dehşet anlarını anlattı

İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırının şahitleri dehşet anlarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet