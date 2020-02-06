Euro
6.59
Dolar
5.99
BIST 100
123,565.70
Altın
1,564.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistin polisi şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan bir Filistin polisi şehit oldu.

Esat Fırat   | 06.02.2020
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistin polisi şehit oldu

Kudüs

Filistin resmi televizyonuna konuşan Fetih Hareketi Örgütleme ve Seferberlik Komiserliği Sözcüsü Münir El-Cağub, İsrail askerlerinin sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda yaralanan polis memuru Tarık Bedvan'un şehit olduğunu açıkladı.

Filistinli polis Bedvan'un hayatını kaybetmesiyle Cenin'deki olaylarda şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini yıkma amacıyla Cenin'e baskın düzenlemiş, Filistinli gençler olaya tepki göstermişti.

Filistinlilere müdahale eden İsrail askerlerinin açtığı ateşte 19 yaşındaki Yezen Munzir Ebu Tabih'in de şehit olduğu bildirilmişti.

İsrail güçleri, Kanba'nın evini daha önce de yıkmış, çocukları yakın zamanda yeniden inşa etmişti. Kanba, bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayına katıldığı iddiasıyla geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak

Benzer haberler

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistin polisi şehit oldu

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistin polisi şehit oldu

Filistinli genç, Batı Şeria'da şehit oldu

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini 'antisemitizm' ile savundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini 'antisemitizm' ile savundu
Tunus'tan 'İsrail'le hiçbir şekilde ilişki kurmayacağız' açıklaması

Tunus'tan 'İsrail'le hiçbir şekilde ilişki kurmayacağız' açıklaması
Hakkari'de bir asker kaza sonucu şehit oldu

Hakkari'de bir asker kaza sonucu şehit oldu