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Dünya

Fırtına ve kar yağışı Bosna Hersek'te hayatı olumsuz etkiliyor

Mostar'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerleri zarar görürken, ülkenein orta, kuzey ve doğu kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, elektrik ve su kesintileri yaşandı.

Vesna Besıc,Lejla Bıogradlıja   | 06.02.2020
Fırtına ve kar yağışı Bosna Hersek'te hayatı olumsuz etkiliyor

Bosna Hersek

Bosna Hersek genelinde dünden beri devam eden fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin güney kesimlerinde fırtına nedeniyle Mostar şehrinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi, şehirde ciddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, ülkenin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, özellikle kara yolu ulaşımında aksaklıklara neden oldu.

Gece boyunca yağan kar nedeniyle bazı şehirler arası yollar trafiğe kapatılırken, yük taşıyan araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmedi.

Yerel medyadaki haberlerde, özellikle ülkenin yüksek kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle kar yığınlarının yer yer iki metreye ulaştığı, çok sayıda köyde elektrik ve su kesintilerinin de yaşandığı bildirildi.

Kar yağışının gün içinde etkisini kaybedeceği, ülkenin güney kesiminde etkili olan fırtınanın devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

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