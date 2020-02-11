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Dünya

İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki sözde barış planı protestosuna müdahale

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında, ABD’nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

Esat Fırat   | 11.02.2020
İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki sözde barış planı protestosuna müdahale

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah’ın kuzeyindeki Beit-İl askeri kontrol noktası yakınında gösteri düzenleyen Filistinlilere, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. 

Filistinliler de İsrail askerlerine taş atarak ve araç lastikleri yakarak karşılık verdi.

Öte yandan Filistin ilk yardım ekipleri de AA muhabirine, gazdan etkilenen çok sayıda göstericiyi meydanda tedavi ettiklerini aktardı.

On binlerce Filistinli, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına karşı çıkmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yapacağı konuşmadan saatler önce Ramallah'ın El-Manara Meydanı'nda gösteri düzenlemişti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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