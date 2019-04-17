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Dünya

İsrail askerleri Salih el-Bergusi'nin evini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl sonu 8 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı silahlı saldırının sorumlusu olduğu iddia edilerek öldürülen Salih el-Bergusi'nin evini yıktı.

Qays Abu Samra,Zeynep Tüfekçi   | 17.04.2019
İsrail askerleri Salih el-Bergusi'nin evini yıktı

Ramallah

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl sonu 8 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı silahlı saldırının sorumlusu olduğu iddia edilerek öldürülen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin evini yıktı.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddiasıyla öldürülen Bergusi'nin Ramallah'ın Kober beldesindeki evi, askerler tarafından yıkıldı.

Evin yakınında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbedenin çıktığı ve askerlerin olaylarda gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi. 

İsrail ordusu, Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih el-Bergusi'nin, 12 Aralık 2018 çarşamba günü Ramallah yakınındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, 7 Mart'ta da geçen yıl sonu 2 İsrail askerini öldürmekle suçlanan, Salih'in kardeşi Asım el-Bergusi'nin de Ramallah kentine bağlı Kober beldesindeki evini yıkmıştı.

Asım el-Bergusi de 9 Aralık 2018'de Ofra Yahudi yerleşim biriminde 8 Yahudi'nin yaralanması, 12 Aralık'ta da Givat Asaf yerleşim biriminde 2 askerin ölmesi ve 1'inin yaralanmasıyla sonuçlanan iki saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor. Asım 8 Ocak'ta İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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