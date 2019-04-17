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Dünya

AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

AB, ABD'nin Küba'ya ve Küba'da iş yapan şirketlere karşı yeni yasal önlemler alma kararını kınadı.

Muhammed Emin Canik   | 17.04.2019
AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

Havana

Avrupa Birliği'nin (AB) Küba'daki Büyükelçisi Alberto Navarro Gonzalez, ABD'nin Küba'ya ve Küba'da iş yapan şirketlere karşı yeni yasal önlemler alma kararı almasının AB tarafından kınandığını söyledi.

Gonzalez, düzenlediği basın toplantısında, Washington yönetiminin bu kararının, Küba'da refahın artmasına ve iş istihdamı yaratmaya yardımcı olan yabancı yatırımlar için daha fazla kafa karışıklığına yol açacağını belirtti.

"Bu kararı kınıyoruz ve bundan ötürü derinden üzgünüz"

Alberto Navarro Gonzales, "Bu kararı kınıyoruz ve bundan ötürü derinden üzgünüz" ifadesini kullandı.

ABD'li üst düzey bir yönetici, ABD'nin Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yeni cezai önlemler alacağını açıklamıştı.

Karara göre, Küba'da 1959 devriminden sonra adadaki ABD'li şirketlere el konulmasından yararlanan şirketlere dava açılması öngörülüyor.

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