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Dünya

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü.

Muhammed Emin Canik  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Cenin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Cenin'e saldırısında başından, göğsünden ve karnından yaralanan Mustafa el-Kestuni (32) hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığında görevli, ismi belirtilmeyen 34 yaşındaki bir kadın çalışanın da karnına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaralandığı kaydedildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araç ve buldozerle Cenin'e baskın düzenlediğini belirtti.

Tanıklar, onlarca Filistinlinin karşı koymaya çalıştığını ve Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin Cenin'in merkezinde bir fırını patlattıklarını aktaran görgü tanıkları, 2 Filistinlinin de gözaltına alındığını aktardı.

İsrail ordusu: Bir asker yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, bir askerin şarapnel parçalarıyla yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 1 Filistinlinin öldürüldüğü, 2 Filistinlinin de gözaltına alındığı teyit edildi.


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