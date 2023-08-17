Dolar
27.10
Euro
29.48
Altın
1,896.10
ETH/USDT
1,797.40
BTC/USDT
28,585.00
BIST 100
7,735.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sular altında kalan Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı'nın son halini canlı yayınla aktarıyor.
logo
Dünya

İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle talep edilenden fazla para vermesi üzerine ATM'lerde uzun sıralar oluşurken, bazı bölgelere polis gönderildi.

Behlül Çetinkaya  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

LONDRA

İrlanda medyasındaki habere göre, Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere daha yüksek miktarda para verirken, hesabında para bulunmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi.

Bilginin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla söz konusu ATM'lerden para çekmek isteyenler, uzun sıralar oluşturdu.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldığı belirtilirken, bu noktalara polis gönderildi.

Bank of Ireland tarafından eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Müşterilerimize normal limitlerin üzerindeki para transferi ve çekme, ödeme işlemlerinin hesaplarına yansıtılacağını hatırlatmak isteriz. Müşterilerimizin bakiyelerini kontrol edemediğinin bilincindeyiz ancak fazladan para çekme ve transfer yapmamanız gerekir."

Banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yapı denetimiyle 1 milyona yakın bina depreme karşı güvence altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: Şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Deprem yakın zamanda gerçekleşirse Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm iller etkilenir
Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Benzer haberler

İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet