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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı.

Esat Fırat   | 26.09.2020
İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek ile plastik mermi kullandığını anlatan tanıklar, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermilerle 5 Filistinlinin yaralandığını ifade eden tanıklar, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Öte yandan, görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim kentine bağlı Beyt Ummet beldesine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Filistinliler de askerlere taş ve cam şişelerle karşılık verdi.

İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlemesine ilişkin herhangi açıklama yapılmazken, yaşanan olaylarda şu ana kadar yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kalkiliya'nın Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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