İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 4 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Ramallah'ın merkezindeki El-İrsal Caddesi'nde bazı ev ve kurumlara baskın düzenleyerek, güvenlik kameralarına el koydu.

Bu duruma tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olaylarda 4 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 4 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi. Açıklamada yaralanan Filistinlilerin tedavi için Ramallah Tıp Kompleksine nakledildiği aktarıldı.

İsrail güçleri dün de Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Ramallah'taki genel merkezine baskın düzenlemiş ve ajans çalışanlarını bir odada toplayarak dışarı çıkmalarına izin vermemişti.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmış, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanan İsrail güçleri 2'si gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinliyi yaralamıştı.

Muhabir: Safiye Karabacak