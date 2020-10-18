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Dünya

İsrail açlık grevindeki 60 Filistinliyi tek kişilik hücrelere naklediyor

İsrail'in aylardır hücre hapsinde tuttuğu Vail el-Cagub'a destek için açlık grevine başlayan 60 Filistinli tutukluyu tek kişilik hücrelere nakletmeye başladığı bildirildi.

Gülşen Topçu   | 18.10.2020
İsrail açlık grevindeki 60 Filistinliyi tek kişilik hücrelere naklediyor

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyeti yaptığı yazılı açıklamada, açlık grevine başlayan Filistin Kurtuluş Halk Cephesi (FHKC) mensubu tutukluların ayrı ayrı hapishanelerde hücre hapsine alındığını duyurdu. 

Açıklamada söz konusu tutukluların, Cagub ile bir grup tutuklunun hücre hapsine son verilmesi talebiyle İsrail Cezaevi İdaresi'yle yaptıkları müzakerelerin başarısız olması üzerine 4 gün önce açlık grevine başladığı ifade edildi.

Cagub'un da pazartesinden itibaren arkadaşları gibi açlık grevine başlayacağının belirtildiği açıklamada, açlık grevine başlayacakların sayısının kademeli olarak artacağı, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda bu sayının salı günü 120'ye ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, pazar günü başta FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın da aralarında bulunduğu 3. grubun açlık grevine katılacağı aktarıldı.

Filistinli 60 tutuklu, 84 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için 15 Ekim'de açlık grevine başladığını duyurmuştu.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

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