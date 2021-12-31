İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu
İsrail, Kovid-19'un 4. doz aşısının, bağışıklık sistemi düşük bireyler için uygulanmaya başlayacağını duyurdu.
Kudüs
İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının onayının ardından bağışıklık sistemi zayıf bireylerin 4. dozu almaya başlayacağı kaydedildi.
Tel Aviv'de bir sağlık kuruluşu, 27 Aralık'ta Kovid-19 aşısının 4. dozunun etkinliği üzerine test çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Test kapsamında 150 sağlık çalışanı dahil 6 bin kişiye ek doz uygulanacağı belirtilmişti.
İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.