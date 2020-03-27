İspanya'dan Kovid-19 ile ortak mücadelede AB'ye eleştiri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından İtalya'nın ardından en fazla etkilenen ülke olan İspanya, ortak mücadele ve yardım konusunda harekete geçmeyen Avrupa Birliğini (AB) eleştirdi.
Madrid
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Kovid-19 salgınıyla ortak mücadele konusunda anlaşamayan AB ülkelerinde görüş ayrılıkları devam ediyor.
Dün, AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin Kovid-19 üzerine video konferans sistemiyle yaptığı toplantıdan bir sonuç çıkmamasının ardından, bugün de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Sanchez, "Neslimizin en kötü kriziyle karşı karşıyayız. Avrupa projesinin geleceği tehlikede. Koordinasyonlu ve sağlam bir AB ile bireyselcilik arasında seçim yapıyoruz. Biz, derinden Avrupacıyız. Bu acil duruma karşı ortak cevap talep ediyoruz, adil bir toparlanma garanti ediyoruz." ifadelerini kullandı.
AB liderlerinin, 2 haftalık müzakere süresi olduğu yazıldı
Kovid-19'dan en fazla etkilenen İspanya ve İtalya, AB toplantısında diğer üye ülkelerden "açık, güçlü ve koordineli bir mali plan" talep ederken, basına sızan bilgilerde başta Almanya ve Hollanda'nın buna karşı çıktığı bildirilmişti.
"AB'de, koronavirüse verilecek ekonomik cevapta bölünme" başlığı atan İspanyol basını, AB liderlerinin bu uzlaşmazlığa çözüm bulmak için önlerinde 2 haftalık müzakere süresi olduğunu yazdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.