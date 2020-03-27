Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
89,717.76
Altın
1,620.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 112 kişi artarak 546'ya çıktı.

Abdullah Aşıran   | 27.03.2020
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. 

Buna göre, ülkede salgında dün 434 olan ölü sayısı 546'ya, 7 bin 431 olan vaka sayısı da 1172 artışla 8 bin 603’e çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, vakaların 116’sının çocuk olduğu ve bunların 25’inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 243 koronavirüs hastasının 20 ila 50 yaş arasında, diğerlerinin ise 50 yaş ve üstünde olduğu ifade edildi.

Son 24 saatte 349, şimdiye kadar ise 2 bin 500 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ölenlerin 50 ila 95 artı yaş arasında, çoğunun ise 80 ila 84 yaş arasında olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Rijnmond İslami Kuruluşlar Platformu (SPIOR) ve Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF), hastaneye kaldırılanların giderek artması nedeniyle kendilerine bağlı cami mekanlarının ihtiyaç halinde hastaneler tarafından sağlık ve bakım hizmetleri için kullanılabileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
İspanya'dan Kovid-19 ile ortak mücadelede AB'ye eleştiri
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı

Benzer haberler

Kovid-19 salgını, dünyadaki turist sayısını yüzde 30 düşürecek

Kovid-19 salgını, dünyadaki turist sayısını yüzde 30 düşürecek

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konaklama desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konaklama desteği
HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan uzaktan eğitim değerlendirmesi

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan uzaktan eğitim değerlendirmesi