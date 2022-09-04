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Dünya

İspanya'dan Almanya'ya giden özel bir uçak Baltık Denizi'ne düştü

İspanya'nın Jerez de la Frontera havaalanından kalkan ve Almanya'nın Köln havaalanına giden özel bir uçak, Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne düştü.

Şenhan Bolelli   | 04.09.2022
İspanya'dan Almanya'ya giden özel bir uçak Baltık Denizi'ne düştü

Madrid

İsveç gazetelerinden Aftonbladet'in verdiği haberde, Avusturya kayıtlı Cessna 551 tipi özel jetin Baltık Denizi'ne düşmesinin ardından bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

Yetkililer tarafından verilen bilgilerde, uçağın Baltık Denizi'nden geçmeden önce Paris ve Köln üzerinde iki tur attığı, iniş yapamayınca Baltık Denizi'ne yöneldiğinde hızla hız ve irtifa kaybedip düştüğü belirtildi.

İsveç denizcilik idaresinin basın yetkilisi Johan Wahlström de Alman ve Danimarka savaş uçaklarının söz konusu özel uçağın pilotuyla bağlantı kurmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydetti.

Uçakta 4 kişinin olduğu tahmin edilirken İsveç, Letonya ve Litvanya'dan uçağın düştüğü bölgeye gemi ve helikopter gönderildi.

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