Euro
8.63
Dolar
7.33
BIST 100
1,109.88
Altın
1,935.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 650 yeni vaka ve son 7 günde 125 ölü sayısı açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 21.08.2020
İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka sayılarındaki artışın son 3 gündür 3 binin üzerinde olması dikkati çekti.

Bakanlık, dün 3 bin 349 olarak açıkladığı günlük vaka artışının bugün 3 bin 650'ye çıktığını duyurdu.

Yeni vakaların en fazla görüldüğü bölgelerin ise son dönemlerde açıklandığı gibi Madrid (1199), Bask (685), Aragon (342) ve Endülüs (303) olduğu bildirildi.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam sayı 385 bin 54 olarak güncellendi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 125 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 28 bin 838'e ulaştı.

 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi
BioNTech ve Pfizer ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu

Benzer haberler

İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

Fas sınırından İspanya'ya düzensiz göçmen akını

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış

İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış

İspanya'da Kovid-19 vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı

İspanya'da Kovid-19 vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı
İspanya'dan ayrılan eski Kral Juan Carlos'un BAE'de olduğu teyit edildi

İspanya'dan ayrılan eski Kral Juan Carlos'un BAE'de olduğu teyit edildi