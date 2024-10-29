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Dünya

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtına büyük hasara yol açtı

İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına büyük hasara neden oldu.

Şenhan Bolelli  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
İspanya'da şiddetli yağış ve fırtına büyük hasara yol açtı Fotoğraf: Ahmet Abbasi/AA

Madrid

Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka, Almeria kentlerinde rekor yağıştan dolayı tarım alanlarının ciddi zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çökmesi sonucu helikopterler ile yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Ülkenin doğu ve güney bölgelerinde kırmızı veya turuncu alarm verildiği, Endülüs bölgesindeki Guadalhorce Nehri'nin taşmasından dolayı bazı yolların trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Diğer yandan okulların tatil edildiği Almeria'nın ilçelerinde dün akşam etkili olan dolu yağışının yüzlerce aracın camlarını kırdığı ve büyük hasarlar verdiği sosyal medyada yayımlanan videolarda görüldü.

Ayrıca Malaga-Madrid hattındaki bir hızlı trenin raydan çıktığı, olayda yaralanan olmadığı ancak ulaşımın geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

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