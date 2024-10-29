Avusturya, UNIFIL'de görevli 8 askerinin roket saldırısında yaralandığını duyurdu
Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), ülkenin güneyindeki Nakura bölgesindeki komuta merkezine düzenlenen roket saldırısında 8 Avusturyalı askerin yaralandığını bildirdi.
Viyana
Sözcü Bauer, X hesabından yaptığı açıklamada, Nakura'daki komuta merkezine isabet eden roket saldırısında 8 askerin yaralandığını belirtti.
"Saldırının nereden geldiğini henüz belirtemiyoruz." ifadesini kullanan Bauer, askerlerin genel olarak hafif ve yüzeysel olarak yaralandığı bilgisini verdi.
Bauer, Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in 8 askerin yaralandığı saldırıyı en sert şekilde kınadığını ve taraflara, BM misyonu çevresinde silahlı çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.