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Dünya

Avusturya, UNIFIL'de görevli 8 askerinin roket saldırısında yaralandığını duyurdu

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), ülkenin güneyindeki Nakura bölgesindeki komuta merkezine düzenlenen roket saldırısında 8 Avusturyalı askerin yaralandığını bildirdi.

Aşkın Kıyağan  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Avusturya, UNIFIL'de görevli 8 askerinin roket saldırısında yaralandığını duyurdu

Viyana

Sözcü Bauer, X hesabından yaptığı açıklamada, Nakura'daki komuta merkezine isabet eden roket saldırısında 8 askerin yaralandığını belirtti.

"Saldırının nereden geldiğini henüz belirtemiyoruz." ifadesini kullanan Bauer, askerlerin genel olarak hafif ve yüzeysel olarak yaralandığı bilgisini verdi.

Bauer, Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in 8 askerin yaralandığı saldırıyı en sert şekilde kınadığını ve taraflara, BM misyonu çevresinde silahlı çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.

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