Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.60
ETH/USDT
2,420.00
BTC/USDT
67,712.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da sel bölgesindeki afetzedeler Kral 6. Felipe ve Başbakan Sanchez'i protesto etti

İspanya'da 29 Ekim akşamında ülke tarihinin en büyük sel felaketinin yaşandığı Valensiya bölgesinde halk ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u protesto etti.

Şenhan Bolelli  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
İspanya'da sel bölgesindeki afetzedeler Kral 6. Felipe ve Başbakan Sanchez'i protesto etti

Madrid

Sel felaketinden en fazla etkilenen Valensiya'nın Paiporta ilçesine giden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve onlara eşlik eden Başbakan Sanchez ile Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na ve siyasetçilere çamur ve kürek fırlattı.

Yaşanan kargaşadan dolayı Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

Ölü sayısı 217'ye çıktı

Öte yandan yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye çıktı.

Valensiya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İspanya hükümetinin kurduğu Kriz Masası'nı yöneten Bölgesel Politika Bakanı Angel Victor Torres de "Henüz alarm geçmedi. Valensiya bölgesinde, Castellon kentinde, Katolonya bölgesinde ve güneydeki Almeria kentinde bugün ve yarın bazı noktalarda metrekareye 150 litreye kadar şiddetli yağışlar bekleniyor." uyarısında bulundu.

Valensiya'da 67 yolda ulaşım sağlanamazken, halen 3 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığı, internet bağlantısının birçok ilçede çalışmadığı belirtiliyor.

Su, gıda ve güvenlik krizinin de devam ettiği felaket bölgesinde, yağmalama vakalarının sürdüğü, sadece dün akşam hırsızlık yapan 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis, itfaiye, jandarma ve askerlerden oluşan 17 binden fazla güvenlik görevlisinin sevk edildiği Valensiya'da sel felaketinin vurduğu bazı küçük yerleşim yerlerinde halkın, İspanyol basınına verdiği röportajlarda halen yardım ulaşmamasından yakındığı da dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını açıkladı
"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlara ilişkin soruşturma sürüyor
İstanbul'da 4 ilçede eylem yapan temizlik işçileri nedeniyle hizmetlerde aksamalar yaşanıyor
İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis için tören düzenlendi
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Benzer haberler

İspanya'da sel bölgesindeki afetzedeler Kral 6. Felipe ve Başbakan Sanchez'i protesto etti

İspanya'da sel bölgesindeki afetzedeler Kral 6. Felipe ve Başbakan Sanchez'i protesto etti

İsveç'te İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 211'e çıktı, halen çok fazla kayıp var

İspanya'nın "soğuk damlası" iklim değişikliği etkisiyle sele dönüştü

İspanya'nın "soğuk damlası" iklim değişikliği etkisiyle sele dönüştü
İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e çıktı

İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e çıktı
Papa: "Gazze'de son günlerde katledilen 153 kadın ve çocuğu düşünüyorum"

Papa: "Gazze'de son günlerde katledilen 153 kadın ve çocuğu düşünüyorum"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet