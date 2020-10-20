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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da sağlık çalışanları Kovid-19'la artan sorunlara karşı eylem yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı çalışma şartlarının zorlaşmasına ve sağlık sektöründeki özelleştirmeye karşı gösteri yaptı.

Şenhan Bolelli   | 20.10.2020
İspanya'da sağlık çalışanları Kovid-19'la artan sorunlara karşı eylem yaptı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık çalışanlarının bağlı olduğu 4 sendikanın çağrısıyla, Madrid'deki Ramon y Cajal Devlet Hastanesi önünde düzenlenen gösteride, sağlık sektöründeki personel eksikliği, yatırımların durması ve Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin yetersizliği protesto edildi.

Hastanedeki laboratuvar görevlilerinden Doktor Martin Robles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benim departmanımda çalışanların yüzde 80'inin geçici sözleşmesi var. Kovid-19'dan dolayı işlerimiz çok yoğun ama personel eksikliğimiz fazla. Hiçbir güvencemiz yok. İspanya, bu zamana kadar dünyada en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerden biri olarak gösterildi ama Kovid-19 bunun böyle olmadığını, sağlık sektörünün tıkandığını gösterdi." diye konuştu.

Sağlık çalışanları Marta Gomez ve Ruth Garcia da "Yerel yönetim, Kovid-19 ile ilgili istatistikleri sürekli manipüle ediyor. Aslında artık tahammül edemeyecek durumdayız. Yeterli personel yok. Bu geçmişten gelen bir sorun ama Kovid-19'un yarattığı yoğunlukla tükendik. Meslektaşlarımız, insanüstü bir çaba gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanları sendikası CSIL'in görevlilerinden Antonia Diaz da "Uygun şartlarda çalışamıyoruz, personel eksikliği var, devlet hastanelerine yatırım yapılmıyor. Bunların hepsi Kovid-19 ile birlikte çok daha arttı." diyerek eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

İspanya'da sağlık çalışanları, geçen hafta sonu da 40'tan fazla şehirde, sağlık sektöründe özelleştirmeyi ve personel eksikliğini protesto etmişti.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaşırken 34 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

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