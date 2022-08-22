Dolar
18.12
Euro
18.13
Altın
1,730.20
ETH/USDT
1,564.80
BTC/USDT
21,330.00
BIST 100
3,074.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Dünya

İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yollarındaki grevler devam ediyor

İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yolları şirketinde süren grevler çok sayıda uçuşun iptaline veya rötarlara neden oluyor.

Şenhan Bolelli   | 22.08.2022
İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yollarındaki grevler devam ediyor

Madrid

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'in İspanya'daki kabin personeli çalışanları toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 8 Ağustos'tan bu yana hafta içini kapsayacak şekilde, İsviçre merkezli Easyjet hava yolu şirketinin pilotları da 12 Ağustos'tan bu yana sadece hafta sonlarında grev yapıyor.

Ryanair çalışanlarının pazartesi-perşembe günleri arasında yaptığı grevler, iptal ve rötarlardan dolayı İspanya'da aktif olduğu 10 havaalanındaki yolculara zor anlar yaşatıyor.

Grevden dolayı Ryanair'in bugünkü 6 uçuşunun daha iptal edildiği ve sabah saatlerinde 28 uçuşta da rötar olduğu bildirildi.

Ryanair kabin çalışanları toplu iş sözleşmesinde taleplerinin yerine getirilmemesi halinde grevlerini 7 Ocak 2023'e kadar sürdürecek.

Diğer yandan Easyjet pilotlarının ilk 12-13-14 Ağustos'ta ardından 19-20-21 Ağustos'ta gittiği grevin etkisiyle bu hava yoluna bağlı 74 uçuş iptal edildi.

Maaşlarının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye geri gelmesini isteyen pilotlar, 27-28-29 Ağustos'ta da greve devam edecek.

Ayrıca, İspanyol hava yolları şirketi İberia Express'in kabin çalışanları da maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlanamamasından dolayı 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde greve gidecek.

Hava yolu şirketlerindeki grevlere, maaşlarının düşürülmesini kabul etmeyen Lufthansa ve British Airways'in çalışanlarının da eklenmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Mersin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı

Benzer haberler

İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yollarındaki grevler devam ediyor

İspanya'da Ryanair ve Easyjet hava yollarındaki grevler devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti iki ülke arasındaki sorunlara çözüm getirir mi?

İspanya'da kuraklık sorunu her geçen gün artıyor

İspanya'da yangın bölgesinden geçen trendeki 20 kişi yaralandı

İspanya'da yangın bölgesinden geçen trendeki 20 kişi yaralandı
İspanya'nın Aragon bölgesinde çıkan yangından dolayı 1300 kişi tahliye edildi

İspanya'nın Aragon bölgesinde çıkan yangından dolayı 1300 kişi tahliye edildi
İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı

İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet