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Dünya

İspanya'da nefret suçları 2023'te bir yıl öncesine oranla yüzde 21,3 arttı

İspanya İçişleri Bakanlığı, 2023'te bir yıl öncesine göre nefret suçlarının yüzde 21,3 arttığını bildirdi. İspanya'da her 10 nefret suçundan 4'ü ırkçı ve yabancı düşmanlığı söylemlerinden oluşuyor.

Şenhan Bolelli  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
İspanya'da nefret suçları 2023'te bir yıl öncesine oranla yüzde 21,3 arttı

Madrid

Bakanlık verilerine göre, güvenlik güçleri 2023 yılında toplam 2 bin 268 nefret suçunu soruşturdu.

İspanya'da 2023'te, 2022'ye oranla nefret suçlarında yüzde 21,3 artış olduğu tespit edildi.

Her 10 nefret suçundan 4'ünü ırkçı ve yabancı düşmanlığı söylemleri (856 vaka) oluştururken bunu, cinsiyetle ilgili olanlar (522 vaka) ve ideolojik nedenlerden kaynaklanan suçlar (352 vaka) takip etti.

Nefret suçuna maruz kalanların yüzde 62,1'ini İspanyol vatandaşları oluştururken, yabancı uyruklularda ise ülkedeki en kalabalık göçmen nüfusa sahip olan Faslılar ve Kolombiyalılar ilk sırada yer aldı.

Sosyal paylaşım sitelerindeki nefret suçları da artıyor

Diğer yandan İspanya Katılım, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığına bağlı olan Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevi'nin (OBERAXE) raporuna göre de, İspanya'da sosyal paylaşım ağlarında (Facebook, Instagram, TikTok ve X) ülkeye gelen, yaşıt olmayan ve ebeveynsiz düzensiz göçmenlerin en çok hedef alındığına dikkati çekildi.

OBERAXE, yıllık raporunda, sosyal paylaşım sitelerindeki nefret suçlarının yüzde 33,7'sinde Kuzey Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin hedef alındığı, yüzde 26,2'sinde de İslamofobik içerikli söylemlerin kullanıldığını açıkladı.

İspanya'da 2023'te sosyal paylaşım sitelerinde suç teşkil edebilecek, ırkçı, yabancı düşmanı, Yahudi karşıtı, Çingene karşıtı veya İslamofobik nefret içerikli 2 bin 655 vakanın rapor edildiği de belirtildi.

"Bu damgalama, düşmanca bir ortam yaratıyor. Ayrıca, nüfusun belirli gruplarına karşı korkuyu ve kırgınlığı körükleyerek bizi daha büyük parçalanmaya ve toplumsal çatışmaya sürükleyebilir." değerlendirmesinde bulunan OBERAXE, şu uyarıları yaptı:

"Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan nefret söylemi kültürünün toplumdaki en savunmasız gruplar üzerinde yıkıcı bir etkisi olmaktadır. Ayrıca olumsuz mesajların psikolojik ve fiziksel etkisi de var. Bunlar bazen patolojiler yaratıyor, kırılganlığı ve güvensizlik hissini artırıyor ve mağdurların yaşamlarının normal gelişimini engelliyor."

İspanya'da nefret suçlarındaki artışlarla ilgili hükümet kanadından yapılan değerlendirmelerde ise İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, "Hepimiz, günlük çalışmalarımız aracılığıyla, bu söylemlerin toplumsal uyumu baltalamamasını, farklı olanları damgalamamasını ve insanlıktan çıkarmamasını sağlamaktan sorumluyuz." dedi.

Katılım, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz de "nefret içerikli söylemlere karşı kararlı adım atılması, sorumluların yakalanması ve göçmenlerin sosyal entegrasyonu ile haklarının teşvik edilmesinin" hükümetin nefret suçlarıyla mücadelede önceliği olduğunun altını çizdi.

Saiz ayrıca İspanya 1. ve 2. futbol kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumuyla gelecek sonbaharda bir sözleşme imzalayacaklarını ve futbolda ırkçılığa karşı kararlılıklarını göstereceklerini duyurdu.

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