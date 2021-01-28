Euro
8.90
Dolar
7.33
BIST 100
1,498.32
Altın
1,842.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Kovid-19 pandemisi ve yeni yönetim savunma politikalarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybının son 24 saatte 515 artarak 57 bin 806'ya çıktığı açıklandı.

Şenhan Bolelli   | 28.01.2021
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre dünden bugüne 34 bin 899 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 705 bin 1'e ulaştı.

İspanya genelinde ortalama her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 890 olurken, bu rakam, Avrupa Birliği'nin riskli bölge olarak tanımladığı kriterlerin neredeyse 4 katına denk geliyor.

Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde yatak doluluk oranının yüzde 42'ye çıktığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu arada İspanya'da cezaevlerindeki tutuklular arasında son 15 günde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının iki kat arttığı duyuruldu.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler sıkılaştırılıyor.

Gece sokağa çıkma yasağının başlamasını erkene alan çok sayıda yerel yönetim, salgının yoğun olduğu yerlerde serbest dolaşım kısıtlamalarına devam ediyor.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatırken, bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama getiriyor.

Ayrıca aile veya arkadaş grupları arasında en fazla toplanma sayısı bölgelere göre değişiklik göstererek 4 veya 2'ye indirilirken, Galisya'da aynı evde yaşayanlar dışında bir araya gelinmesine yasak getirdi.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması, tedarikte yaşanan gecikmelerden dolayı oldukça yavaşlasa da şu ana kadar aşı olanların sayısı 1 milyon 400 bini geçti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonuna ABD'de ilk kez Güney Carolina'da rastlandı
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 26 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19'un mutasyonlarını tespit eden test sistemi geliştirildi

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 515 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgını İspanya'da 527 bin 900 kişiyi işinden etti

İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı
İspanyol firmanın geliştirdiği Kovid-19 ilacı hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı

İspanyol firmanın geliştirdiği Kovid-19 ilacı hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı
İspanya'da hastanelerdeki doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı

İspanya'da hastanelerdeki doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı