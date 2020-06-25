İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 330 olarak güncellendi
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınından son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Madrid
Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, toplam ölü sayısını 28 bin 330 olarak güncelledi.
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Bakanlık, ölü sayısını dün 28 bin 327 olarak açıklamıştı.
Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.
Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 157 artan vaka sayısının, toplamda 247 bin 486'ya yükseldiği bilgisi verildi.
Portekiz'deki durum
Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1549'a çıktığını açıkladı.
Son 24 saatte 240'ı Lizbon'da olmak üzere 311 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 40 bin 415 olduğu bildirildi.
Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 382 olarak verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.