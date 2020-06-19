Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
113,509.10
Altın
1,734.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 313 olarak güncellendi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ülkede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını 28 bin 313 olarak güncelledi.

Şenhan Bolelli   | 19.06.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 313 olarak güncellendi

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana ülkede virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısını 28 bin 313 olarak güncelledi.

Toplam ölü sayısını 7 Haziran'da 27 bin 136 olarak donduran ve 12 gündür değiştirmeyen Bakanlık, Kovid-19 verilerini revize ederek rakamı 1177 artışla 28 bin 313'e çıkardı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla ile Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, Kovid-19'la ilgili güncellenen veriler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Şimdiye kadar 34 yerde Kovid-19'da ikinci dalga görüldü

İlla, 11 Mayıs'tan bu yana Kovid-19 vakalarında 34 yerde ikinci dalga görüldüğünü ve mevcut durumda 9 yerde bunun aktif olduğunu bildirdi.

İlla, ikinci dalga görülen yerlerde durumun kontrol altında tutulduğunu vurguladı.

İspanya'da şimdiye kadar 3 milyondan fazla kişiye PCR testi yapıldığını aktaran İlla, "Kovid-19'un bu zamana kadar İspanyol nüfusunun yüzde 5'ine bulaştığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

İlla, olağanüstü halin sona ereceği 21 Haziran'dan itibaren İspanya'nın tamamının kademeli normalleşme sürecini tamamlayıp, aşı bulunana kadar geçerli olacak "yeni normalliğe" geçeceğini söyledi.

İspanya'nın pazar günü Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 1 Temmuz'da da üçüncü ülkelerden turist kabul etmeye başlayacağını hatırlatan İlla, karantina şartı olmadan ülkeye giriş yapacak turistlerin, Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında sağlık formu doldurup, ateş kontrollerinin yapılacağını kaydetti.

İspanya çıkan ilk aşıyı hemen kullanacak

Simon da son haftalarda Kovid-19 nedeniyle ölümlerin çok az olduğunu vurguladı.

Yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısının bulunma olasılığının olduğunu dile getiren Simon, "Henüz ne tür bir aşı olacak bilmiyoruz. Bazı aşılar, virüsün yayılma hızını azaltmakta etkili olacaktır. Biz, çıkacak ilk aşıyı uygulayacağız ama daha sonra değiştirebiliriz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 120 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor
Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildi
Eski DSÖ Genel Direktöründen Çin'in Kovid-19 konusunda DSÖ'yü geç bilgilendirdiği eleştirisi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 313 olarak güncellendi

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 313 olarak güncellendi

Neymar, Barcelona'ya 6,7 milyon avro ödeyecek

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 52 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 30 kişi öldü
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 25 kişi öldü