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Dünya

Cammu Keşmir'de çatışma: 8 ölü

Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik güçleri arasında son 24 saatte çıkan çatışmalarda 8 direnişçi öldü.

Emel Gözellik   | 19.06.2020
Cammu Keşmir'de çatışma: 8 ölü

Ankara

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik güçleri arasında son 24 saatte çıkan çatışmalarda 8 direnişçi öldü.

Polis yetkilileri, aldıkları ihbar üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını belirtti.

Operasyonlar sırasında askerlerle militanlar arasında çıkan çatışmalarda Pulwama bölgesinde 3, Shopian bölgesinde de 5 direnişçinin öldüğünü bildiren yetkililer, yılbaşından bu yana Keşmir'de 100 kadar direnişçinin öldüğünü kaydetti.

Tansiyonun son haftalarda yükseldiği Shopian bölgesindeki çatışmalarda 16 Haziran'da 3, 6 Haziran'da 4, 7 ve 10 Haziran'da ise 5'er direnişçi yaşamını yitirmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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