Dolar
13.11
Euro
14.81
Altın
1,801.50
ETH/USDT
3,731.90
BTC/USDT
46,113.00
BIST 100
1,926.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor

İspanya'da son bir aydır Kovid-19 vakalarında tespit edilen yüksek artışlar devam ederek "salgının başından bu yana en yüksek seviye" tespit edildi.

Şenhan Bolelli   | 03.01.2022
İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, 30 Aralık'tan bugüne kadar ülkede 372 bin 766 yeni vaka tespit edildi ve 168 kişi hayatını kaybetti.

Son 14 günde ülke genelinde her 100 bin kişide belirlenen yeni vaka ortalaması ilk defa 2 bini geçerek 2 bin 296'ya çıktı. Böylece İspanya'da son bir aydır vakalarda tespit edilen yüksek artışlar devam ederek "salgının başından bu yana en yüksek seviye" tespit edildi.

Vakaların en yoğunlukta olduğu bölgeler Aragon, Katalonya, Bask ve Madrid olarak sıralandı.

İspanya'da mevcut durumda 12 bin 339 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görürken, bunun 1974'ü yoğun bakım ünitelerinde bulunuyor.

Katalonya'da kısıtlamalar 23 Ocak'a kadar uzatılacak

Eğlence mekanlarının kapatılması, zorunlu haller dışında 01.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ve bar, restoran, sinema, tiyatro, müze gibi yerlerde kapasite sınırlamasının olduğu Katalonya'da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, 23 Ocak'a kadar uzatılacak.

Yeni vakaların yüzde 80'e yakınının Omicron varyantı olduğu İspanya'da yeni vakalardaki artışlara rağmen okullardaki eğitime öngörüldüğü gibi 10 Ocak'ta başlanacak.

İspanya'da 12 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 90'ında Kovid-19'da iki doz aşılama süreci tamamlanırken, 50 yaş üzerine 3. doz ile 5-11 yaş grubuna ilk doz aşılamalara devam ediliyor.

Salgından ölenlerin toplam sayısının 89 bin 573'e çıktığı ülkede, şimdiye kadar 6 milyon 667 bin 511 vaka tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor
Kanada'nın en büyük eyaletinde Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi
Fransa, hızla artan Omicron varyantına karşı alarma geçti

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor

İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor

İspanya, nükleer enerji ve doğal gazın 'yeşil yatırım' olarak sınıflandırılmasına karşı

İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

Kanada’nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı

Kanada’nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı

İspanya'da 100 bin 760 vakayla 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına' ulaşıldı

İspanya'da 100 bin 760 vakayla 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına' ulaşıldı
FDA: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir

FDA: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir