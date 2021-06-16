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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayılarındaki düşüş sürdü

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından son 24 saatte 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 832 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 16.06.2021
İspanya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayılarındaki düşüş sürdü

Madrid

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, yeni vaka sayılarındaki düşüş devam ederken, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 98 olarak açıklandı.

Ülkede, 12 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 100'ün altına düştü.

İspanya'da son 24 saatte kaydedilen 36 artışla virüse bağlı can kaybı sayısı 80 bin 615'e, vaka sayısı da 3 bin 832 artışla 3 milyon 749 bin 31'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bir konferansta yaptığı konuşmada, açık alanda maske kullanma zorunluluğunun kısa bir sürede sona ereceğini söyledi.

Kovid-19 aşılaması hızla devam etti

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 27,4'ünde (13 milyon 7 bin 371 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 21 milyon 713 bin 840'ı (nüfusun yüzde 45,8'i) buldu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.


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