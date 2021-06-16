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Dünya

İran'da muhafazakar aday Celili, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine seçimden çekildi

İran'da muhafazakar aday Said Celili, 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine çekildiğini duyurdu.

Muhammet Kurşun   | 16.06.2021
İran'da muhafazakar aday Celili, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine seçimden çekildi

Tahran

Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Celili, muhafazakar aday Reisi'nin gördüğü yoğun ilgi üzerine onu desteklemeye karar verdiğini söyledi.

Celili,18 Haziran Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini ifade etti.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken reformist siyasetçi Muhsin Mihralizade ve muhafazakar aday Ali Rıza Zakani, seçim yarışından çekildiklerini duyurmuştu.

Böylece yarışta reformist aday eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ve Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi kaldı.

İran'da reformist lider Hatemi seçimlere katılım çağrısı yaptı

Öte yandan reformist hareketin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, 18 Haziran Cuma günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım çağrısında bulundu.

Başkent Tahran'da reformist siyasetçilerle bir araya gelen Hatemi, isim vermeden tek reformist aday olan eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin desteklenmesini istedi.

Hatemi, şu ifadeleri kullandı: "Halkımızın himmet ederek seçimlere katılmalarını ümit ediyorum. Halkımız her ne pahasına olursa olsun kendi istediği kişileri iş başına getirsin. Halk bir kenara itildi ve özgürlükleri kısıtlandı. Halk sahneye çıkarak oyunu bozmalıdır. Şu mesajı vermelidir: Siz bir kişiyi dayatmak istediniz biz ise bu kararı veriyoruz."

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