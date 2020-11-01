Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Doğanlar apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü

İspanya'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için başlayan gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü.

Şenhan Bolelli   | 01.11.2020
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü Fotoğraf: Burak Akbulut /AA

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için başlayan gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü. Başkent Madrid'de polis, kent merkezindeki Granvia Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere müdahale etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı ) 

Hafta başında Barselona'da başlayan ve kısa zamanda diğer büyük kentlere sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eylemleri, cumartesi gecesi Madrid, Vitoria, Bilbao ve Logrono'da devam etti.

Aşırı sağcılar ile Kovid-19 salgınını reddeden grupların sosyal medya üzerinden yaptıkları, "Halk artık yoruldu, sokağa çıkıyoruz." şeklindeki çağrılarıyla toplanan gruplar, kent merkezlerinde izinsiz gösteri yaptı.

Protestolarda göstericiler, kent merkezlerindeki dükkanlara ve kamu mallarına zarar verip, çöp bidonlarını ateşe verirken polise taş ve sopalarla saldırdı.

Başkent Madrid'de polis, kent merkezindeki Granvia Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere müdahale etti.

Sokak savaşına dönen olaylarda yaralananların olduğu ve polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı bildirildi.

"Tüm ülkeleri harap eden salgını ancak sorumluluk, birlik ve fedakarlık sayesinde yenebiliriz"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Azınlık grupların şiddet içeren ve mantıksız davranışlarına tolerans gösterilemez. Tüm ülkeleri harap eden salgını ancak sorumluluk, birlik ve fedakarlık sayesinde yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Barselona, Burgos, Valensiya ve Santander'de cuma gecesi yapılan eylemlerde 29 kişi gözaltına alınmış, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 25 Ekim'de aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararı, meclis oylamasıyla 9 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

OHAL kapsamında ülkede gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.

Ayrıca yerel yönetimlerin kararıyla mevcut durumda ülkenin yüzde 85'inde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken bazı bölgelerde özellikle yiyecek-içecek ve eğlence sektörlerini kapsayan kısıtlayıcı kararlar uygulanıyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İngiltere ikinci kez karantinaya gidiyor
Kovid-19 salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı

Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı

İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü

İngiltere ikinci kez karantinaya gidiyor

Kovid-19 salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınında son 24 saat
Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti