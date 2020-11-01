İspanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı protestolarda sokaklar savaş alanına döndü
İspanya'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için başlayan gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü.
Madrid
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Hafta başında Barselona'da başlayan ve kısa zamanda diğer büyük kentlere sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eylemleri, cumartesi gecesi Madrid, Vitoria, Bilbao ve Logrono'da devam etti.
Aşırı sağcılar ile Kovid-19 salgınını reddeden grupların sosyal medya üzerinden yaptıkları, "Halk artık yoruldu, sokağa çıkıyoruz." şeklindeki çağrılarıyla toplanan gruplar, kent merkezlerinde izinsiz gösteri yaptı.
Protestolarda göstericiler, kent merkezlerindeki dükkanlara ve kamu mallarına zarar verip, çöp bidonlarını ateşe verirken polise taş ve sopalarla saldırdı.
Başkent Madrid'de polis, kent merkezindeki Granvia Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere müdahale etti.
Sokak savaşına dönen olaylarda yaralananların olduğu ve polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı bildirildi.
"Tüm ülkeleri harap eden salgını ancak sorumluluk, birlik ve fedakarlık sayesinde yenebiliriz"
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Azınlık grupların şiddet içeren ve mantıksız davranışlarına tolerans gösterilemez. Tüm ülkeleri harap eden salgını ancak sorumluluk, birlik ve fedakarlık sayesinde yenebiliriz." ifadelerini kullandı.
Barselona, Burgos, Valensiya ve Santander'de cuma gecesi yapılan eylemlerde 29 kişi gözaltına alınmış, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin 25 Ekim'de aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararı, meclis oylamasıyla 9 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
OHAL kapsamında ülkede gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.
Ayrıca yerel yönetimlerin kararıyla mevcut durumda ülkenin yüzde 85'inde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken bazı bölgelerde özellikle yiyecek-içecek ve eğlence sektörlerini kapsayan kısıtlayıcı kararlar uygulanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.