Euro
9.75
Dolar
8.29
BIST 100
1,126.99
Altın
1,879.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da yüksek vaka artışları sürüyor

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte ölü sayısı 168, vaka sayısı 19 bin 765 arttı. Portekiz'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Şenhan Bolelli   | 28.10.2020
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da yüksek vaka artışları sürüyor

Madrid

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte ölü sayısı 168, vaka sayısı 19 bin 765 arttı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 116 bin 738 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 19 bin 765 artışla bugün 1 milyon 136 bin 503 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 168 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 761 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 466'ya çıktığını duyurdu.

Vakaların artmaya devam etmesi karşısında İspanya'daki birçok özerk yönetim serbest dolaşımı kısıtlayan önlemleri artırırken, alınan tedbirlerden mağdur olan İspanyollar gösterilere başladı.

Barselona'daki Katalonya özerk hükümet başkanlığı binasının olduğu Jaime Meydanı'nda toplanan yiyecek-içecek sektörü çalışanları bar ve restoranların kapatılmasını protesto etti.

Özerk hükümet binasına yumurta atan, ellerindeki tencere ve tavalara vurarak seslerini duyurmaya çalışan göstericilere karşı polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgının başlangıcından en yüksek günlük vaka sayısının açıklandığı ülkede, toplam vaka sayısı 128 bin 392'ye çıktı.

Portekiz'de bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 395 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 30 Ekim itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da yüksek vaka artışları sürüyor
Uluslararası Hemşireler Konseyi: 44 ülkeden 1500 hemşire Kovid-19'dan öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Benzer haberler

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da yüksek vaka artışları sürüyor

İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da yüksek vaka artışları sürüyor

Barcelona'da geçici yönetim kurulu belli oldu

İspanyollar, Kovid-19'dan çok 'salgını kötü yöneten' hükümet ve siyasetçilerden endişe duyuyor

Karabağ Villarreal’i İstanbul’da konuk ediyor

Karabağ Villarreal’i İstanbul’da konuk ediyor
İspanya'da son 24 saatte 267 kişi Kovid-19'dan öldü

İspanya'da son 24 saatte 267 kişi Kovid-19'dan öldü
İspanya'da işsizlik oranı yüzde 16,26'ya çıktı

İspanya'da işsizlik oranı yüzde 16,26'ya çıktı