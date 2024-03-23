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Dünya

İspanya mahkemesi Telegram uygulamasının kullanımını askıya aldı

İspanya Ulusal Mahkemesi, telif haklarıyla korunan görsel ve işitsel içerikleri izinsiz kullandığı iddiasıyla sosyal medyada anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kullanımının askıya alınmasına hükmetti.

Şenhan Bolelli  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
İspanya mahkemesi Telegram uygulamasının kullanımını askıya aldı

Madrid

Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz, Mediaset, Atresmedia ve Movistar Plus adlı televizyon şirketlerinin yaptığı suçlamayı değerlendirdi.

Telif haklarıyla ilgili eksiklikleri kabul eden Hakim Pedraz, İspanya'da faaliyet gösteren Vodafone, Orange, Digi, Movistar, MasMovil ve diğer telefon operatörlerine en kısa sürede Telegram uygulamalarının kullanımını askıya alması talimatını verdi.

Hakim Pedraz, suçlamalara ilişkin soruşturmanın devam etmesine rağmen, "işbirliği yapmamak ve belirli teknik verilerin raporlanmasına olanak sağlamamak" ile suçladığı Telegram'ın kullanımının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alarak, bunu "gerekli, uygun ve orantılı" olarak değerlendirdi.

Haberin yazıldığı an itibarıyla İspanya'da Telegram uygulamasının kullanımı devam etse de, kısa sürede kapatılması bekleniyor.

Diğer yandan Ulusal Mahkeme Hakimi Pedraz'ın aldığı karara bazı kesimlerden eleştiriler geldi.

Tüketiciler Derneği Facua, "orantısız" olarak değerlendirdiği kararın milyonlarca kullanıcıya içerik yayan şirket, kuruluş, kamu ve özel kuruluşlar açısından büyük zararı olacağını savundu.

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos Partisinin lideri İone Belarra da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlükleri tehdit eden, haksız, sansürcü ve tamamen orantısız bir tedbir." ifadesini kullandı.

Kurucuları Rus iş insanları Nikolai ve Pavel Durov kardeşler olan Telegram, Whatsapp'a alternatif olarak ortaya atılarak, 2013 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

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