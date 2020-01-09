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Fransa'da protestolar sürüyor
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Dünya

İspanya mahkemesi, Katalan siyasetçi Junqueras'ın cezaevinde kalmasına karar verdi

İspanya Yüksek Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Adalet Divanına ters görüş açıklayarak tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Şenhan Bolelli   | 09.01.2020
İspanya mahkemesi, Katalan siyasetçi Junqueras'ın cezaevinde kalmasına karar verdi

Madrid

Yüksek Mahkeme, Avrupa Adalet Divanınca siyasi dokunulmazlığı tanınan ve AP tarafından Avrupa parlamenteri olarak görev yapma hakkı olduğu bildirilen tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras hakkında yapılan başvurulara olumsuz yanıt verdi.

Mahkeme, Junqueras'ın aldığı ve nihai olan 13 yıllık hapis cezasından dolayı seçilme ve temsil hakkının olmadığına kanaat getirerek, Katalan siyasetçinin serbest kalması, dokunulmazlık elde etmesi ve Avrupa parlamenteri olması yönündeki talepleri geri çevirdi.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan sonra 2 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu lideri Oriol Junqueras, isyana teşvik ve devlete itaatsizlik suçlarından 13 yıl hapis cezası almıştı.

Avrupa Adalet Divanı ise 19 Aralık'ta aldığı kararda, cezaevinde olan Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yok iken, 26 Mayıs 2019'da AP milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğuna kanaat getirmişti.

AP de Junqueras'ın AB parlamenterliğini tanıyarak 13 Ocak'ta yapılacak oturumda diğer Katalan siyasetçiler Carles Puigdemont ve Antoni Comin ile birlikte görevine başlayacağını duyurmuştu.

Ayrıca AP'deki Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, cezaevindeki Junqueras'ı, gruplarının başkan yardımcısı olarak seçmişti.

İspanya Yüksek Mahkemesi, dokunulmazlık hakkı olmadığına kanaat getirdiği Junqueras ile ilgili kararını AP'ye iletti.

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